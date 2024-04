Life

“Ψυχοκόρες”: Η ερωτική εξομολόγηση του Παύλου στη Βασιλική (βίντεο)

Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο της σειράς «Ψυχοκόρες», που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Οι «Ψυχοκόρες» έρχονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00 για να διηγηθούν τις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτελούν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 -ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 19

Ο Παύλος και η Βασιλική ζουν τον έρωτά τους, αλλά η Βασιλική νιώθει τύψεις απέναντι στη Μάγια. Ο Σώτος βοηθάει τη Νέλλα στην απεξάρτησή της και δεν ξεχνά την υπόσχεση που έχει δώσει στη Μαρίκα. Ο Κοσμάς κι ο Σώτος συναντιούνται με τον Αρδίτη για να συνεργαστούν.

Οι αποφάσεις της Μάγιας ξενίζουν τις γυναίκες στον Σύλλογο. Ο Ερμής είναι καταχρεωμένος και κινδυνεύει. Ο Μέλιος βρίσκει κάποιες χρυσές λίρες και τις δίνει στην Ευανθία να τις φυλάξει για το γάμο του με την Φρόσω. Η Ευανθία πιστεύει πως η Φρόσω είναι έγκυος. Η Δεσποινιώ αυτή τη φορά δεν καταφέρνει να γλιτώσει από τον Κοσμά…

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Δείτε όλα τα επεισόδια της συγκλονιστικής ιστορίας των «Ψυχοκορών» στο ΑΝΤ1+.





