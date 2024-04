Πολιτική

Ο Φλώρος απολογείται για το επεισόδιο με τον Γραμμένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μάρτυρες που καλεί ο βουλευτής και οι ισχυρισμοί του για το επεισόδιο.

-

Λίγο μετά τις 12:30 έφτασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο Κωνσταντίνος Φλώρος, για να απολογηθεί το επεισόδιο με τον Βασίλη Γραμμένο στη Βουλή.

Ο κατηγορούμενος , που παραμένει κρατούμενος το βράδυ της Τετάρτης μετά την προθεσμία που έλαβε από τον Ανακριτή, καλείται να απολογηθεί για βιαιοπραγία κατά βουλευτή κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

Ο ίδιος φέρεται ότι θα ζητήσει ως μάρτυρες υπεράσπισης δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και έναν ανεξάρτητο πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών.

Ο βουλευτής υποστηρίζει πως δεν υπήρξε ξυλοδαρμός, αλλά ότι ο Γραμμένος τον έσπρωξε μετά από μεταξύ τους λεκτικό επεισόδιο.



Σε βάρος του βουλευτή ασκήθηκε ποινική δίωξη με βάση το άρθρο 157 του Ποινικού Κώδικα στην κακουργηματική μορφή της πρώτης παραγράφου,που ορίζει ότι:

"Όποιος με βία ή με απειλή βίας επιβάλλει στη Βουλή ή την Κυβέρνηση ή σε μέλος τους την εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξης που ανάγεται στα καθήκοντά τους ,τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη στρέφεται κατά αρχηγού αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής πολιτικού κόμματος".

Τo περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη 24/04 ενόσω στην Ολομέλεια της Βουλής βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση για εξύβριση που κατέθεσε εναντίον του ο πατέρας του Κωνσταντίνου Φλώρου. Ο κατηγορούμενος πριν επιτεθεί, είχε έντονο διάλογο με τον κ. Γραμμένο εντός της αίθουσας. Όταν βρέθηκαν και οι δύο εκτός της αίθουσας, ο κ. Φλώρος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιάνος - “Αττικόν”: ΕΔΕ για τον θάνατο του πατέρα του βουλευτή

Καταγγελία για σβήσιμο τσιγάρου στο πρόσωπο μαθητή: “Εκπαιδευτικοί γνώριζαν πως δεν ήταν το μόνο περιστατικό”

Τέμπη: Εισαγγελική έρευνα για την απομάκρυνση υλικών από το σημείο της τραγωδίας