Γιάννης Καλλιάνος: Σε απλό δωμάτιο έκοψαν το δάχτυλο του πατέρα μου με το “κλαδευτήρι” - Θα τους πάω μέχρι τέλους (βίντεο)

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο βουλευτής της ΝΔ, που υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από ιατρικό λάθος. Τι ζητά από τον Άδωνι Γεωργιάδη, τι λέει για τον Πρωθυπουργό, τι καταγγέλλει για το Νοσοκομείο “Αττικόν”

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε τηλεφωνικά ο Γιάννης Καλλιάνος, το πρωί της Παρασκευής, αναφορικά με τον θάνατο του πατέρα του.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε, μεταξύ άλλων ότι «Ο γιατρός μου έλεγε ότι είναι εξαιρετικές οι εξετάσεις και όλα πάνε πολύ καλά. Πιστεύω στον Θεό και θα ορκιστώ για αυτά στο δικαστήριο, ενθυμούμενος τον πατέρα μου που έφευγε από την ζωή. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο πατέρας μου πέθανε από λάθη γιατρών».

«Ο Άδωνις Γεωργιάδη ξέρει και ο ίδιος τα λάθη των γιατρών και του νοσοκομείου. Απορώ πως ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχει βγει να πει ότι ο Γιάννης ο Καλλιάνος έχει δίκιο. Απορώ που δεν έχει βγει ο φίλος μου ο Άδωνις τον οποίο εκλιπαρούσα να κάνει κάτι λέγοντας του ότι πεθαίνει ο πατέρας μου», είπε ο κ. Καλλιάνος, προσθέτοντας «Προς τιμήν του ο Άδωνις Γεωργιάδης πήρε τηλέφωνο στο νοσοκομείο και με πήρε πίσω και μου είπε “Γιάννη, έχει γίνει ιατρικό συμβούλιο και οι γιατροί είπαν ότι πάνε όλα εξαιρετικά με τον πατέρα σου και εγώ δεν είμαι εδώ για να πω στον γιατρό τι να κάνει”. Δεν είμαι εδώ για να κάνω επίθεση στον Μητσοτάκη ή στο ΕΣΥ. Με πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μου μίλησε ανθρώπινα, μου είπε ότι είναι όλοι συγκλονισμένοι και ότι θα ψάξουν να δουν τι έχει συμβεί. Άδωνι Γεωργιάδη, είσαι άντρας, τιμάς τα παντελόνια σου και την παράταξη. Να βγεις να απαντήσει δημόσια αν μιλήσαμε και μου είπες όσα λέω».

Όπως υποστήριξε ο βουλευτής, «Ο πατέρας μου ήθελε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για να υποστηριχθεί η αναπνοή του, όχι ΜΕΘ. Έπρεπε να μπει στην ΜΑΦ, πριν τον διασωληνώσουν. Μέχρι να τον διασωληνώσουν πέρασαν 4 ημέρες, ήταν διάστημα αρκετό για να σωθεί, αλλά…».

Αίσθηση προκάλεσε και η νέα καταγγελία του Γιάννη Καλλιάνου, ο οποίος είπε «Τον πατέρα μου τον χειρούργησαν μέσα σε ένα απλό δωμάτιο και εκεί πιθανότατα χωρίς ρόμπες χωρίς τίποτα και πήραν το κλαδευτήρι και έκοψαν τον δάχτυλο του πατέρα μου. Δεν έχω πλάτες ούτε επιχειρηματίες ούτε μηχανισμούς ούτε τίποτα. Παλεύω μόνος μου με την δουλειά μου. Είμαι παιδί δύο δημοσίων υπαλλήλων. Του πατέρα μου το δάχτυλο το έκοψαν χωρίς να έχει γίνει ότι έπρεπε να γίνει, να χειρουργηθεί μέσα σε ένα χειρουργείο, σε αποστειρωμένο περιβάλλον. Έχω μηνύματα από άλλους ανθρώπους, που μου λένε για τον γιατρό «γιατί πήγατε εκεί, πέθαναν και οι δικοί μας άνθρωποι μετά από ακρωτηριασμό».

«Ντρέπομαι ως βουλευτής να πω για πράγματα που είδα σε αυτό το νοσοκομείο. Θα τα πω στα δικαστήρια. Στην τιμή του πατέρα μου, που ξέραμε ότι έχει πολλά νοσήματα και μπήκε για ακρωτηριασμό δαχτύλου. Του έβαζαν την μεγαλύτερη μάσκα και σχεδόν δεν έπαιρνε οξυγόνο. Τι να έκανα; Ποιον να έπαιρνα; Μου έλεγαν ότι πάει καλά, ενώ έβλεπα τον πατέρα μου να πεθαίνει», είπε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Καταλήγοντας, ανέφερε «Θα τους πάω μέχρι τέλους, δεν φοβάμαι κανέναν, τα έχω όλα καταγεγραμμένα, θα τους πάω στην Δικαιοσύνη. Θα μπορούσε να ζήσει 10 ημέρες ή μια ημέρα, δεν έπρεπε να πεθάνει έτσι ο πατέρας τους. Εύχομαι τα παιδιά των γιατρών και του διοικητή και του υποδιοικητή του Νοσοκομείου, να μην τους δούνε ποτέ, όπως είδα εγώ τον πατέρα μου…».

«Θα γίνω εφιάλτης τους για να μην χρησιμοποιήσουν την έπαρση αυτή και την ημιμάθεια τους ξανά σε άλλους ασθενείς», είχε δηλώσει το βράδυ της Πέμπτης ο Γιάννης Καλλιάνος, αναφερόμενος στους γιατρούς του Νοσοκομείου «Αττικόν» που είχαν την ευθύνη της παροχής ιατρικής φροντίδας στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από την ζωή.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, «Τους έχω όλους καταγεγραμμένους και θα πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης», εξηγώντας σε σειρά δηλώσεων του πως υπάρχει σειρά μηνυμάτων που έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ του βουλευτή της ΝΔ και ιατρών και διοικητικών στελεχών, σχετικά με την εξέλιξη της υγείας του 79χρονου Δημήτρη Καλλιάνου, για τον οποίο η οικογένεια παρακαλούσε να εισαχθεί σε ΜΕΘ, οι γιατροί ωστόσο έκριναν ότι δεν συνέτρεχαν ιατρικώς οι λόγοι για να γίνει κάτι τέτοιο.

«Δεν με νοιάζει τι λέει ο Άδωνις. Δεν έχω κόντρα με τον Άδωνι ούτε με το ΕΣΥ. Υπάρχει και ένα κακούργημα που αφορά την ανακοίνωση του «Αττικόν» που παρουσιάζει αναλυτικά όλα αυτά που είχε ο πατέρας μου, ο οποίος κατά τα άλλα, σύμφωνα με τους γιατρούς ήταν καλά και δεν χρειαζόταν να πάει στην Εντατική», είπε ο Γιάννης Καλλιάνος, αναφερόμενος σε δηλώσεις του Υπ. Υγείας, αλλά και στην ανακοίνωση του Νοσοκομείου για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο 79χρονος.

«Για την ψυχή του πατέρα μου και για την τιμή του πατέρα μου θα το πάω μέχρι τέλους και θα πάμε στα δικαστήρια και εκεί θα τα πούμε», επεσήμανε ο Γιάννης Καλλιάνος, στην δήλωση του που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή μίλησε και ο συνήγορος του βουλευτή της ΝΔ, Αλέξης Κούγιας, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν στοιχεία από τους διαλόγους μεταξύ του ιδίου και των θεραπόντων ιατρών, ενώ έψεξε και τον Άδωνι Γεωργιάδη, ότι εξέφρασε άποψη ότι όλα έγιναν ορθά από τους γιατρούς, δίχως να έχουν αποφανθεί οι ειδικοί επιστήμονες.

