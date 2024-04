Πολιτισμός

Κακλαμανάκης: Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ακαδημαϊκό ίδρυμα της πόλης αποφάσισε να τιμήσει τον ολυμπιονίκη ιστιοπλόο για την μέχρι τώρα πορεία του στον αθλητισμό.

-

O χρυσός Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας το 1996 στην Ατλάντα και Αργυρός Ολυμπιονίκης το 2004 στην Αθήνα Νίκος Κακλαμανάκης, αναγορεύτηκε την Παρασκευή σε επίτιμο Διδάκτορα των Τμημάτων Λογοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα των Πατρών achaianews.gr , το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Λογοθεραπείας Παναγιώτης Πλώτας, ενώ ακολούθησε η αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Λογοθεραπείας, Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Τρίμμη και την Αντιπρόεδρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Καθηγήτρια Ευδοκία Μπίλη.

Η τελετή έκλεισε με την περιένδυση του τιμώμενου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Χρήστο Μπούρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάββατο του Λαζάρου - Καιρός: τοπικές μπόρες και βοριάδες

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον δεξαμενόπλοιων

Χαλκίδα: Πέταξαν σκύλο στα σκουπίδια και του έβαλαν φωτιά