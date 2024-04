Αθλητικά

Ο Βόλος έκανε το...καθήκον του απέναντι στον Πανσερραϊκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικράτησε του Πανσερραϊκού και πανηγυρίζει την παραμονή του στη Super League ο Βόλος.

-

Την παραμονή του στη Super League πανηγυρίζει από σήμερα ο Βόλος, μία αγωνιστική (6η) πριν από το φινάλε των playouts της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έκανε το καθήκον της απέναντι στον Πανσερραϊκό, νίκησε με 1-0, με το πέναλτι του Γκαρσία στο 56' και σε συνδυασμό με την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΣ Γιάννινα με 3-2 οι Θεσσαλοί θα συνεχίσουν και την επόμενη σεζόν στα μεγάλα σαλόνια. Το εκτός έδρας ματς της τελευταίας αγωνιστικής (7ης) με τον ΠΑΣ Γιάννινα θα διεξαχθεί μόνο και μόνο για το γόητρο.

Ο Βόλος έφτασε τους 32 βαθμούς μετά από 7 αγωνιστικές στα playouts, η Κηφισιά μετά την ήττα της από τον ΠΑΣ έμεινε στους 28, οπότε η 8η στροφή των playouts θα έχει καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Ο Πανσερραϊκός είχε τον έλεγχο του ματς στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ωστόσο, στο 56' ο Βόλος άνοιξε το σκορ.

Από σέντρα που έγινε από αριστερά η μπάλα φάνηκε να βρίσκει στο χέρι του Πεταυράκη, ο διαιτητής Ζαμπαλάς κλήθηκε από τον Μανούχο που ήταν στο VAR για να δει την φάση κι αφού το έκανε υπέδειξε την εσχάτη των ποινών.

Ο Γκαρσία ήταν ψύχραιμος και με τον τρόπο αυτό έγινε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα, παρά τις προσπάθειες των παικτών του Πανσερραϊκού να φτάσουν στην ισοφάριση.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βόλος (Χρήστος Κόντης): Κόβατς, Άλχο, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα, Γκλάβτσιτς (46' Τρουϊγιέ), Ντε Καμπς (78' Τσοκάνης), Μπερτόγλιο (68' Μωραΐτης), Κόμπα (86' Μύγας), Ασεχνούν, Γκαρσία

Πανσερραϊκός (Πάμπλο Γκαρσία): Τσομπανίδης, Πεταυράκης, Διαμαντής, Δεληγιαννίδης, Πηλέας (80' Σοφιανός), Μορέιρα, Στάικος (80' Οικονόμου), Τομάς (46' Χατζηστραβός), Ουάρντα (88' Μασκανάκης), Γούλερι (74' Μούργος), Άλεξιτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Λυγγερίδη: Προφυλακίστηκε ο μάνατζερ τράπερ

Πάτρα: Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο με...τιμοκατάλογο στον τοίχο (εικόνες)

Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στον Μπάλο