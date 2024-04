Πολιτισμός

Εορτολόγιο - Μεγάλη Τρίτη: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Απριλίου

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα.

Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Αποστόλου Ιακώβου, αδελφού Ιωάννου του Θεολόγου (†44).

Οσίου Κλήμεντος του ποιητού.

Μάρτυρος Μαξίμου.Νεομάρτυρος Αργυρής της εν Πικριδίω Κων/πόλεως (1725).

Οσίου Δονάτου επισκόπου Ευροίας Ηπείρου, πολιούχου και προστάτου της ιεράς Μητροπόλεως Παραμυθίας.



Ο άγιος Δόνατος έζησε στο χρόνια του Μεγάλου Θεοδοσίου. Έγινε γνωστός ως Επίσκοπος της ευρείας Ηπείρου, όπου ανέπτυξε πολυσχιδή δραστηριότητα υπέρ του ποιμνίου του. Παροιμιώδης παρέμεινε η μέριμνά του για τους πτωχούς και αδυνάτους της επαρχίας του. Για όλες αυτές τις αρετές ο Θεός του έδωσε το χάρισμα να θαυματουργεί. Τόση ήταν η φήμη της προσωπικότητάς του ώστε ο ίδιος ο αυτοκράτορας του απέδωσε μεγάλες τιμές και του χάρισε πλούσια δώρα, διότι δια της προσευχής του θεράπευσε την κόρη του, η οποία έπασχε από σεληνιασμό. Και όπως κάποτε ο προφήτης Ηλίας έτσι κι` εκείνος με τη θερμή δέησή του έλυσε την ανομβρία που μάστιζε την βασιλεύουσα και τα προάστιά της. Όταν επέστρεψε στην επαρχία του εξακολούθησε το σημαντικό ποιμαντικό του έργο. Έκτισε με βασιλικά χρήματα ναό, τον οποίο και διακόσμησε μεγαλόπρεπα. Εκοιμήθη ειρηνικά σε βαθιά γεράματα.

Σήμερα γιορτάζουν οι:





Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ

Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα

Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα

Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα

Γιακουμής