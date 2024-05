Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στην αγορά του Αμαρουσίου

Επίσκεψη στην κεντρική αγορά του Αμαρουσίου έκανε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με επιχειρηματίες και πολίτες για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, τις μέρες αυτές του Πάσχα.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Κυμπορούπολος, η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, η Ζωή Ράπτη, αλλά και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε και την εκκλησία της Θεοτόκου, στο κέντρο του Αμαρουσίου, όπου και άναψε κερί.

