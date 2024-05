Αθλητικά

Masters 1000: Ο Αλκαράθ αποσύρθηκε από το τουρνουά της Ρώμης

Η ανακοίνωση του Ισπανού τενίστα για τη συμμετοχή του στο τουρνουά της Ρώμης.

Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν θα αγωνιστεί στο Masters 1000 στη Ρώμη. Ο τενίστας της Μούρθια ανακοίνωσε την απόσυρσή του μέσω των κοινωνικών του δικτύων, αφού εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις στο δεξιό του βραχίονα, πρόβλημα που τον ανάγκασε ήδη να αποσυρθεί από το Μόντε Κάρλο και τη Βαρκελώνη.

«Ένιωσα πόνο μετά το παιχνίδι στη Μαδρίτη, ενόχληση στο χέρι μου. Σήμερα έκανα κάποιες εξετάσεις και έχω μυϊκό οίδημα στον πρηνιστή, συνέπεια του τελευταίου τραυματισμού μου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παίξω στη Ρώμη. Χρειάζομαι ξεκούραση να συνέλθω και να μπορώ να παίξω 100% ανώδυνα», έγραψε ο Ισπανός πρωταθλητής, Νο. 3 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Αλκαράθ Ισπανός έχασε στους προημιτελικούς της Μαδρίτης την Τετάρτη κατά την επιστροφή του μετά από έναν μήνα χωρίς αγώνες.

