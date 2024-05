Πολιτική

Γκιουλέρ για F-35: Θα χαρούμε να τα πάρει η Ελλάδα

Τι είπε για τα Eurofighter και την άρνηση των Γερμανών για πώληση τους στην Άγκυρα. Πως σχολιάζει τα βήματα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, τι ξεκαθαρίζει για το Κυπριακό.

Της Άννας Ανδρέου, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία

«Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αγοράζει F-35, θα χαρούμε να το κάνει», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Όπως είπε, «το F-35 από μόνο του δεν συνιστά μια ικανότητα κατά της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι καλά».

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι CNNTurk, ο Γιασάρ Γκιουλέρ ερωτηθείς για τα πολεμικά μαχητικά Eurofighter «ανέφερε ότι δεν είναι ένα αεροσκάφος που ανήκει μόνο στους Γερμανούς φίλους μας, είναι μια κοινοπραξία, υπάρχουν επίσης η Βρετανία και η Ισπανία. Θέλουμε να αγοράσουμε αυτό το αεροσκάφος, το λέγαμε από την αρχή, και υπάρχουν κάποια πράγματα ως προς τα οποία οι Γερμανοί φίλοι μας είναι εμμονικοί, λένε ‘δεν μπορείτε να κάνετε αυτό ή εκείνο’. Ως μέλος ενός οργανισμού όπως το ΝΑΤΟ, όμως, αποκλείεται να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Δεν το αποδεχόμαστε και μοιραζόμαστε με τους φίλους μας κάθε φορά το ότι δεν το αποδεχόμαστε. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα λυθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Για την αγορά αμερικανικών μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αγοράζει F-35, θα χαρούμε να το κάνει. Αλλά το F-35 από μόνο του δεν συνιστά μια ικανότητα κατά της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι καλά».

Σε ερώτηση εάν είναι κάτι που αξιολογείται λανθασμένα, ο Γιασάρ Γκιουλέρ απάντησε: «Απολύτως. Δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο, εγώ προσωπικά το εκλαμβάνω ως προσβολή για τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. ‘Πάω να αγοράσω ένα F-35’. Και λοιπόν τι; ‘Θα κυριαρχήσω σε όλα!’; Αυτή η προσέγγιση είναι απαράδεκτη. Αλλά φυσικά, ως μέλος του ΝΑΤΟ, θα ήμασταν ευχαριστημένοι εάν η Ελλάδα κατέχει F-35, ως μέλος του ΝΑΤΟ και αυτή».

«Υπάρχουν θέματα που μπορούμε να συμφωνήσουμε»

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και εάν τα προβλήματα έχουν μείνει πίσω και υπάρχει πλέον αισιοδοξία, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «ο πόλεμος σήμερα είναι πολύ δύσκολος και κάθε πόλεμος σημαίνει μια καταστροφή. Δεν επιθυμούμε κακή σχέση με κανέναν από τους φίλους και τους γείτονές μας. Και το εκφράζουμε με κάθε ευκαιρία».

Ωστόσο ανέφερε πως «αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε φίλοι ξεχνώντας τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν λέμε κάτι τέτοιο, υπάρχουν όμως θέματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ας βρούμε πρώτα ποια είναι αυτά, αυτό είναι το θέμα μας. Μιλάμε για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ας αυξήσουμε την εμπιστοσύνη, ας αυξηθεί πρώτα η εμπιστοσύνη μεταξύ μας και μετά, τα άλλα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, φυσικά και θα συζητηθούν όταν έρθει η ώρα. Τώρα προσπαθούμε μόνο να βελτιώσουμε τη φιλία με Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Πρώτα απ’ όλα να μιλήσουμε για θέματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε».

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ακόμη ότι «δεν χρειάζεται απαραίτητα να πραγματοποιούμε μια δραστηριότητα στο Αιγαίο κάθε μέρα. Ωστόσο, όπως ήδη είπα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα διακύβευσης των εθνικών μας συμφερόντων».

Δύο κράτη στην Κύπρο

Για το Κυπριακό, ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι «υπάρχει ειρήνη εκεί επί 50 χρόνια, ξέρετε ότι φέτος είναι η 50ή επέτειος, υπάρχει ειρήνη εδώ και 50 χρόνια». «Ο τουρκικός Στρατός πήγε εκεί το 1974. Φέραμε ειρήνη και σταθερότητα και στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Τώρα τους απασχολεί μόνο η πρόοδος. Επί 50 χρόνια δεν υπήρξε καμία σύγκρουση, δεν υπήρξε πόλεμος. Ως εκ τούτου, φέραμε ειρήνη και σταθερότητα τόσο στον βορρά όσο και στον νότο. Φυσικά, η Κύπρος είναι το εθνικό μας ζήτημα και δεν μπορούμε να το εγκαταλείψουμε. Δεν υπάρχει πια θέμα για συνομοσπονδία ή ομοσπονδία στην Κύπρο, τελείωσε. Αυτό τελείωσε. Ισότιμη κυρίαρχη λειτουργία δύο κρατών εκεί: λύση μπορεί να βρεθεί μόνο με αυτόν τον τρόπο. Δεν δεχόμαστε καμία άλλη λύση».

