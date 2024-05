Πολιτική

Κέρκυρα - Κασσελάκης: Οι μπότηδες και η περιφορά του Αγίου Σπυρίδωνα (εικόνες)

Έχοντας στο πλευρό του τον Τάιλερ Μακμπέθ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε στο κερκυραϊκό έθιμο, μετά από την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου του Αγίου Σπυρίδωνα.

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις και τα παραδοσιακά έθιμα της Κέρκυρας συμμετέχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Ο κ.Κασσελάκης, παράλληλα με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις έχει πολιτική δραστηριότητα.

Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε την περιφορά του Επιτάφιου του Μητροπολιτικού Ναού.

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ο κ. Κασσελάκης ακολούθησε την λιτάνευση του ιερού σκηνώματος και τον Επιτάφιο του Αγίου Σπυρίδωνα.

Ο κ. Κασσελάκης στις 11.00 το πρωί, έχοντας στο πλευρό του τον Τάιλερ Μακμπέθ, τήρησε το παραδοσιακό εκρηκτικό έθιμο της Πρώτης Ανάστασης, το σπάσιμο των μπότηδων.

Από μπαλκόνι 3ου ορόφου στην πλατεία Σπιανάδα πέταξε τον πρώτο μπότη που έπεσε, με τον κόσμο να παρακολουθεί με ενθουσιασμό.

Στις 12.00 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετέβη στο δημαρχείο όπου αντήλλαξε ευχές με τον δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στα καντούνια της πόλης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ντόπιους και επισκέπτες οι οποίοι τον σταματούσαν για ευχές κάποιοι ενώ θέλησαν φωτογραφηθούν μαζί του.

Το βράδυ αναμένεται να κάνει Ανάσταση στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.

Ανήμερα του Πάσχα θα ανταλλάξει ευχές στο Ναυτικό Σταθμό Κέρκυρας, ενώ την Δευτέρα, θα επισκεφτεί τους Παξούς.





