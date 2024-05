Πολιτική

Κασσελάκης: Γιορτάζουμε την Ανάσταση, τη μετάβαση από το σκοτάδι στο φως

Το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την Ανάσταση, από την Κέρκυρα, όπου γιόρτασε το Πάσχα.

«Είμαστε μαζί για ν' αλλάξουμε τη χώρα μας. Πρέπει να αλλάξουμε. Από το σκοτάδι της αναξιοκρατίας και της ατιμωρησίας, στο φως της ελπίδας, της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ειρήνης», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης στο πασχαλινό μήνυμα του από την Κέρκυρα.

Αναλυτικά το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Γεια σας από την Κέρκυρα, το νησί των Φαιάκων, εδώ που βρίσκομαι για τις μέρες του Πάσχα, να γιορτάσουμε την πιο σημαντική γιορτή της Ορθοδοξίας. Την Ανάσταση, τη μετάβαση από το σκοτάδι στο φως. Δηλαδή ακριβώς αυτό που έχω δει τόσο κόσμο να μου λέει. Είμαστε μαζί για ν' αλλάξουμε τη χώρα μας. Πρέπει να αλλάξουμε. Από το σκοτάδι της αναξιοκρατίας και της ατιμωρησίας, στο φως της ελπίδας, της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ειρήνης.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους σας, όπου και να βρίσκεστε στον κόσμο, Χρόνια Πολλά, Καλό Πάσχα και Χριστός Ανέστη».



Στον Ναυτικό Σταθμό της Κέρκυρας πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης όπου αντάλλαξε ευχές και τσούγκρισε κόκκινα αυγά με ναύτες και αξιωματικούς.

Τον κ. Κασσελάκη υποδέχτηκε ο διοικητής του Ναυστάθμου πλωτάρχης Γιώργος Παπαχρήστος, ο οποίος τον ενημέρωσε για τις δομές και τις επιχειρησιακές δυνατότητες στην Κέρκυρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθυνόμενος στους ναύτες τόνισε πως είναι αναγκαίο ένα νέο εκσυγχρονισμένο πλαίσιο θητείας, με αξιοπρεπείς αμοιβές στους στρατευμένους, ενώ ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεξεργάζεται σχετική πρόταση Νόμου την οποία θα καταθέσει το επόμενο διάστημα στη Βουλή.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε Ανάσταση στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας όπου αντάλλαξε ευχές με τον κόσμο.

