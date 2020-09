Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: μάχη με τις φλόγες σε τρία μέτωπα

Τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις με το που έπεσε το σκοτάδι, γι αυτό και αποφασίστηκε η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων.

Δύσκολη προβλέπεται η νύχτα στην Κεφαλονιά, καθώς η φωτιά καίει σε τρία διαφορετικά σημεία στο νησί και συγκεκριμένα σε Καπανδρίτι, Αγία Ειρήνη και Καμπιτσάτα!

Τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις με το που έπεσε το σκοτάδι, γι αυτό και η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποφάσισε την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων.

Συνολικά επιχειρούν 102 πυροσβέστες, 21 οχήματα, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τη Δυτική Ελλάδα και η 1η ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστών συνδράμει και ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, αλλά και εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.