Αχαΐα

Επεισόδιο μεταξύ γονέα και μαθητών σε υπό κατάληψη σχολείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γονείς που ζητούσαν να ανοίξει το σχολείο για να λειτουργήσει, λογομάχησαν με μαθητές καταληψίες, ενώ ακολούθησαν έντονοι διαπληκτισμοί με ύβρεις.

Επεισόδιο ανάμεσα σε γονιό και μαθητή σημειώθηκε σε σχολείο της Πάτρας που τελεί υπό κατάληψη.

Σύμφωνα με το tempo24news.gr, γονείς που ζητούσαν να ανοίξει το σχολείο για να λειτουργήσει, λογομάχησαν με μαθητές καταληψίες, ενώ ακολούθησαν έντονοι διαπληκτισμοί με ύβρεις.

Μάλιστα, ένας από τους γονείς που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή έξω από το σχολείο προσπάθησε να πάρει τον κάδο απορριμμάτων που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του σχολείου, κίνηση που άναψε περισσότερο τα αίματα.

Ο γονέας, εκνευρισμένος, σπρώχνει τους κάδους, ενώ ένας μαθητής ακούγεται να λέει «μαζέψτε τους μη γίνει Άλιμος εδώ» παραπέμποντας στις απαράδεκτες εικόνες έξω από σχολείο στον Άλιμο μεταξύ γονέων και μαθητών. Ένας άλλος γονιός μάλιστα ακούγεται να λέει: «Άσε το παιδί».

Οι πιο ψύχραιμοι προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση η οποία παρέμεινε «ηλεκτρισμένη» για πολύ ώρα.





Βίντεο: flamis.gr