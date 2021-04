Θεσσαλονίκη

Σαρηγιάννης για Θεσσαλονίκη: κινούμαστε σε ρυθμούς Νοεμβρίου

Ο καθηγητής του ΑΠΘ είπε ότι ορθώς δεν άνοιξαν τα καταστήματα και μίλησε για την περιπέτεια υγείας του πατέρα του, που νόσησε με κορονοϊό παρότι είχε κάνει και τος δυο δόσεις εμβολίου.

Με μελανά χρώματα παρουσίασε την κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7 , λέγοντας χαρακτηριστικά πως «κινούμαστε σε ρυθμούς Νοεμβρίου».

Ο ίδιος εκτίμησε πως ορθά δεν άνοιξαν τα εμπορικά καταστήματα. Τόνισε πως όχι μόνο υπάρχει αύξηση στα κρούσματα αλλά είναι και πολύ μεγάλη η πίεση στις ΜΕΘ που κινούνται σε επίπεδα Νοεμβρίου.

To 5% όσων εμβολιάζονται θα νοσήσουν, σύμφωνα με την Pfizer, δήλωσε νωρίτερα ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης με αφορμή την ασθένεια του πατέρα του ο οποίος ασθένησε από κορονοϊο αν και είχε κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου.

"Αν το είχε κολλήσει χωρίς εμβολιασμό θα το είχε περάσει πολύ χειρότερα", σημείωσε.

