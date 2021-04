Μαγνησία

Φονικό Μακρινίτσα: Οικονομική βοήθεια ζητούν οι τραγικοί γονείς

Βυθισμένοι στο πένθος και την οικονομική αστάθεια είναι οι χαρακομένοι γονείς των δύο θυμάτων του άγριου φονικού στην Μακρινίτσα Πηλίου.

Στο σπίτι τους ο κόσμος και οι κάμερες των τηλεοπτικών σταθμών έφυγαν και το μόνο που τους έμεινε είναι ο πόνος που τους προκαλεί η απουσία των δύο παιδιών τους.

Η μόνη παρηγοριά για τους τραγικούς γονείς είνα το 2,5 ετών αγγελούδι της Κωνσταντίνας, το οποίο καλούνται να μεγαλώσουν ο παππούς και η γιαγιά του. Για τον λόγο αυτό, και λόγω του γεγονότος οτι οι δύο γονείς είναι άνεργοι, γίνεται μία προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων που θα βοηθήσουν την οικογένεια να σταθεί στα πόδια της.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας Ανθούλα Ανάσογλου «πρόκειται για μία πράξη αγάπης. Για ένα στήριγμα. Οι άνθρωποι αυτοί βασίζονταν στα παιδιά τους. Φυσικά όλα θα γίνουν με αποδείξεις και με λογοδοσία για κάθε ευρώ που θα δοθεί».

Δείτε τον τραπεζικό λογαριασμό…

Πηγή: TheNewspaper.gr

