Φωτιά στην Αχαΐα - Πρόεδρος ΔΣ Αιγιαλείας: Κάηκαν πάνω από 20 σπίτια

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας που βρίσκεται στο σημείο από την πρώτη στιγμή, μίλησε στον ΑΝΤ1.

«Πολλά είναι τα σπίτια που έχουν καταστραφεί» από τη μεγάλη φωτιά που κατακαίει την Αχαΐα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Γιώργου Ντίνου, τα κατεστραμμένα σπίτια, ολοκληρωτικά ή μερικώς, είναι «πάνω από 20, αλλά μπορεί να είναι περισσότερα».

Το πρόβλημα είναι ότι, η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλότατων θερμοκρασιών «συνεχώς αναζωπυρώνεται», σύμφωνα με τον Γ.Ντίνο ο οποίος εξηγεί ότι πρόκειται για «κατάφυτα χωριά με πολλά πεύκα».

Σχετικά με τα αίτια της τεράστιας πυρκαγιάς, ο ίδιος εκτίμησε ότι, ξεκίνησε όταν «αναζωπυρώθηκε ένα μικρό μέτωπο των προηγούμενων ημερών και σε πολύ γρήγορο χρόνο εξαπλώθηκε και προκάλεσε την καταστροφή». Πρόσθεσε δε ότι, «άργησαν τα εναέρια μέσα».

Όπως εξήγησε ο Γ.Ντίνος, θέλοντας να τονίσει το πόσο κατάφυτη είναι η περιοχή, είπε ότι, «η ίδια περιοχή το 1995 έκαιγε 10 μέρες».

Οι εκτιμήσεις του δε για τις επόμενες ώρες είναι ότι, θα γίνεται «πόλεμος όλο το βράδυ για να σταματήσει η φωτιά».

