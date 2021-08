Λακωνία

Φωτιά στη Μάνη: Πολλές διάσπαρτες εστίες

«Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, η φωτιά θα σβήσει μόνη της… όπου σταματήσει», είπε στον ΑΝΤ1 ο Πέτρος Ανδρεάκος, Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για πέμπτη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μάνη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική ενημέρωση η φωτιά έχει εξελιχθεί σε πολλές διάσπαρτες εστίες.

Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 23 οχήματα, δώδεκα άτομα πεζοπόρο τμήμα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Η φωτιά είναι μεγάλη, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, η φωτιά θα σβήσει μόνη της… όπου σταματήσει», είπε στον ΑΝΤ1 ο Πέτρος Ανδρεάκος, Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης.

Όπως είπε ο Δήμαρχος, «Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα, ενώ και οι επίγειες δυνάμεις είναι αδρανείς», τονίζοντας ότι από ημέρες ζητά στήριξη από εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

