Θεσσαλονίκη: συναγερμός από email για βόμβες σε ξενοδοχεία

Διατάχτηκε η εκκένωση ξενοδοχείων, ενώ κλήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, ύστερα από μαζικά email που προειδοποιούσαν για τοποθέτηση βομβών σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, email δέχθηκαν τουλάχιστον 10 ξενοδοχεία της πόλης μεταξύ άλλων στην οδό Μητροπόλεως, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και στην οδό Ίωνος Δραγούμη.

Τα πέντα από αυτά εκκενώθηκαν προληπτικά και έγινε έλεγχος από αστυνομικά κλιμάκια, με τη συμμετοχή του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας σε άλλα πέντε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης.





