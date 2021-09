Κορινθία

Ράλλυ Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κορινθία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν λόγω της διεξαγωγής των αγώνων.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Παρασκευή σε περιοχές του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, στην Κορινθία, λόγω της διεξαγωγής του Ράλλυ Ακρόπολις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, θα ισχύσουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Περιοχή Αγίων Θεοδώρων - Ειδική διαδρομή 2 και 4 «Άγιοι Θεόδωροι» κατά τις ώρες 7:15 έως 15:55

Από το 2,7ο χιλιόμετρο της οδού Πραθίου (Αγίας Μαρίνας) στους Αγίους Θεοδώρους ακολουθώντας δεξιά χωμάτινη διαδρομή και εν συνεχεία ασφαλτωμένο δρόμο προς Λουτράκι, με κατάληξη ΧΥΤΑ Λουτρακίου.

Από το μνημείο των Πενήντα Πεσόντων έως το 5ο χιλιόμετρο της οδού Πραθίου (Εθνικής Αντίστασης) διασταύρωση Σκούρτιζα.

Περιοχή Λουτρακίου - Ειδική διαδρομή 2 και 4 «Άγιοι Θεόδωροι» κατά τις ώρες 7:30 έως 15:55

Από το σημείο τερματισμού της ειδικής διαδρομής 2 και 4 «Άγιοι Θεόδωροι» έως τον ΧΥΤΑ Λουτρακίου, δηλαδή περίπου ένα χιλιόμετρο πριν από την είσοδο του ΧΥΤΑ.

Ειδική Διαδρομή 3 «Λουτράκι»

Από τη διασταύρωση της οδού Νέας Πολιτείας, στον οικισμό Δροσοπηγή, έως την αφετηρία της ειδικής διαδρομής, δηλαδή μπροστά από τον ιερό ναό Μεταμόρφωσης προς Πράθι, κατά τις ώρες 8:00 έως 14:00.

Επί της οδού Γ. Λέκκα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Γερανείων έως το ύψος του ξενοδοχείου «Perla», κατά τις ώρες 10:30 έως 15:00.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, για τις ανάγκες της ειδικής διαδρομής 2 και 4 «Άγιοι Θεόδωροι», θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση επί της οδού Πραθίου από την διασταύρωση με την παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου έως τις αερογέφυρες αυτοκινητοδρόμου, κατά τις ώρες 7:15 έως 15:55.

Ακόμη, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλους τους δασικούς και χωμάτινους δρόμους, στα σημεία που διασταυρώνονται με τις ειδικές διαδρομές.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: στο ειδώλιο η 34χρονη για την αρπαγή της 10χρονης

US OPEN: Η Σάκκαρη στις “4” (βίντεο)

Κορονοϊός - Βόρεια Μακεδονία: φονική έκρηξη σε Κλινική Covid (βίντεο)