Ιωάννινα: έδεσαν ηλικιωμένη και άρπαξαν τις οικονομίες της

Η έρευνα για τον εντοπισμό των δύο δραστών είναι σε εξέλιξη. Πόσο μεγάλη είναι η λεία που απέσπασαν από την άτυχη γερόντισσα.

Δύσκολες ώρες πέρασε μία 77χρονη στην Πλαταριά των Ιωαννίνων στα χέρια διαρρηκτών.

Δύο άγνωστοι άνδρες, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μπήκαν στο σπίτι της, την ακινητοποίησαν και το έκαναν άνω κάτω.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε οι δράστες βρήκαν το ποσό των 10.000 ευρώ, που κρατούσε στο σπίτι, ενώ άρπαξαν και τα χρυσαφικά της.

Πριν εγκαταλείψουν την μονοκατοικία, στην οποία διέμενε η ηλικιωμένη της έδεσαν τα χέρια, ώστε να μην μπορέσει να ενημερώσει άμεσα τις αρχές.

Η 77χρονη κατάφερε και λύθηκε έπειτα από ώρα και αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των δύο δραστών είναι σε εξέλιξη.

