Ηράκλειο

Ηράκλειο: Δύο χρόνια μετά βρήκαν το δράστη

Tο αυτοκίνητο είχε κλαπεί, όταν ο ιδιοκτήτης του είχε πάει σε μια κοινωνική εκδήλωση.

Μετά από δύο χρόνια αστυνομικοί του Τμήματος Αστερουσίων, έφτασαν στην ταυτότητα του κλέφτη ενός αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από χωριό του δήμου Γόρτυνας, όταν ο ιδιοκτήτης του είχε πάει σε μια κοινωνική εκδήλωση.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε λίγους μήνες μετά στο Ηράκλειο όχι όμως και ο δράστης. Από καταθέσεις και την περαιτέρω προανάκριση, αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για σεσημασμένο Ηρακλειώτη.

πηγή: creta24.gr

