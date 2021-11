Κορινθία

Απόδραση από τις Φυλακές Κορίνθου: Προφυλακιστέοι τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Κατηγορούνται ότι βοήθησαν τον 45χρονο που δραπέτευσε πριν από λίγες ημέρες.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Κορίνθου, οι οποίοι φέρονται να βοήθησαν τον 45χρονο απατεώνα να αποδράσει στις 11 Νοεμβρίου, αφήνοντας στην κυριολεξία την κεντρική είσοδο της φυλακής, αφύλακτη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των “αδιάφθορων” των Σωμάτων Ασφαλείας, ζήτησαν το ποσό των 60.000 ευρώ από τον 45χρονο κρατούμενο για να τον βοηθήσουν να δραπετεύσει. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πήραν σαν προκαταβολή, από την σύζυγό του αρχικά 30.000 ευρώ και τα υπόλοιπα θα τα έπαιρναν με την απόδραση. Δεν πρόλαβαν, όμως, καθώς συνελήφθησαν λίγες ημέρες μετά την σκηνοθετημένη απόδραση.

Ο επικίνδυνος κακοποιός, όταν συνελήφθη από την ΕΚΑΜ στην Καλλιθέα, πέντε ημέρες μετά την απόδραση εκμυστηρεύτηκε στους ανακριτικούς υπαλλήλους των Εσωτερικών Υποθέσεων ότι φοβάται πλέον για τη ζωή του, καθώς δεν τους έδωσε τα υπόλοιπα χρήματα.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ζήτησαν από τη σύζυγο του κρατουμένου να παραδώσει τον φάκελο με τις 30.000 ευρώ σε έναν συνεργό τους, που θα την περίμενε σε ταβέρνα κοντά στο Βραχάτι Κορινθίας. Όπως κατέθεσε η ίδια, όταν έφτασε εκεί, στις 11 Νοεμβρίου, ο άνδρας την παρέσυρε με τη βία σε ακατοίκητο σπίτι και την έπιασε από το λαιμό και την απείλησε πως αν μιλήσει στην Αστυνομία για αυτή τη συναλλαγή, θα βρουν νεκρή την ίδια, αλλά και τα παιδιά της.

Λίγες ώρες αργότερα, ο κρατούμενος περνούσε την πόρτα της φυλακής σαν να ήταν επισκέπτης. Οι τρεις σωφρονιστικοί, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, τον κάλεσαν στο θυρωρείο, τον άφησαν μόνο του και ο 45χρονος πάτησε το μπουτόν, άνοιξε την πόρτα και βγήκε στον δρόμο, όπου τον περίμεναν η σύζυγος και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Αρχικά βρήκε καταφύγιο στην ορεινή Αρκαδία και στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα και ενοικίασε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, όπου και συνελήφθη.

Πηγή: lawandorder.gr

