Βοιωτία

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού - Θήβα: Χαστούκισαν γιατρό του Νοσοκομείου

Αναστάτωση στο νοσοκομείο κι απίστευτοι προπηλακισμοί.

Σκηνές εκτός πραγματικότητας καταγράφηκαν στο Νοσοκομείο Θηβών, με γιατρό να δέχεται επίθεση επειδή αρνήθηκε να δώσει πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι Ρομά ζήτησαν από τη γιατρό να τους δώσει πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού για να τα χρησιμοποιήσουν σε ένα δικαστήριο που είχαν κι όταν έλαβαν αρνητική απάντηση προπηλάκισαν και χαστούκισαν τη γιατρό.