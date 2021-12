Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες σήκωσαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ (βίντεο)

Διάρρηξη σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Διαρρήκτες έβαλαν στο στόχαστρό τους, γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής, υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Οι κακοποιοί “σήκωσαν” το χρηματοκιβώτιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιείχε περίπου 7.500 ευρώ.

Η Αστυνομία εξετάζει οπτικό υλικό προκειμένου να φθάσει στα ίχνη τους.

