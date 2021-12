Πέλλα

Έδεσσα – Καταγγελία: άγρια επίθεση στην ανήλικη που του ζήτησε να χωρίσουν

Σοκάρει η νέα υπόθεση έμφυλης βίας, που αυτήν τη φορά καταγράφηκε στην Έδεσσα. Η καταγγελία της 17χρονης.

Την ακραία βίαιη αντίδραση ενός 33χρονου προκάλεσε η επιθυμία της 17χρονης συντρόφου του, που του ζήτησε να χωρίσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Έδεσσα, όταν βάσει της καταγγελίας, ο 33χρονος είχε στήσει καρτέρι στην 17χρονη έξω από το σπίτι της. Της επιτέθηκε, την έσυρε από τα μαλλιά μέχρι το αυτοκίνητό του και την απείλησε.

Η κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει και έτρεξε στη μητέρα της.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ενώ διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα σε πρόσωπο λαιμό και χέρια.

Τα τραύματα δεν ήταν σοβαρά και η κοπέλα αποχώρησε από το νοσοκομείο, ενώ η μητέρα της κατέθεσε μήνυση στο ΑΤ Έδεσσας και σε βάρος το 33χρονο σχηματίστηκε δικογραφία.

Η 17χρονη με την έξοδο της από το νοσοκομείο προσήλθε και αυτή στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει, ενώ ο 33χρονος αναζητείται.

