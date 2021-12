Τρίκαλα

Κορονοϊός – Λαμία: Ζευγάρι πέθανε μέσα σε λίγες μέρες αφήνοντας πίσω 3 παιδιά

Έδωσαν πολυήμερη μάχη με την νόσο, αλλά τελικά υπέκυψαν. Και οι δυο ήταν κατά των εμβολίων.

Μια νέα οικογενειακή τραγωδία καταγράφηκε στη Λαμία, με 57χρονο πατέρα τριών παιδιών, να αφήνει την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας, μετά από πολυήμερη μάχη με τον κορονοϊό.

Λίγες μέρες νωρίτερα είχε φύγει εξαιτίας του κορονοϊού και η 52χρονη σύζυγός του, η οποία επίσης είχε νοσηλευτεί στη ΜΕΘ Covid.

Το ζευγάρι είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο με χαμηλό οξυγόνο στις 23 Νοεμβρίου και στις 29 και 30 του ίδιου μήνα αντίστοιχα χρειάστηκε να διασωληνωθούν και να εισαχθούν στη ΜΕΘ εξαιτίας των επιπλοκών που παρουσίασαν.

Η 52χρονη κατέληξε στις 13 Δεκεμβρίου, ενώ ο 57χρονος πάλεψε συνολικά για 29 ημέρες χωρίς όμως και εκείνος να τα καταφέρει. Μάλιστα τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων αρνητικοποιήθηκε στον ιό, αλλά οι ζημιές που του είχε προκαλέσει ήταν ήδη μη αναστρέψιμες.

Επρόκειτο για ιδιαίτερα αγαπητό ζευγάρι, με τον 57χρονο να είναι γνωστός επαγγελματίας στη Φθιωτική πρωτεύουσα. Στο θέμα του κορονοϊού είχαν την άποψη κατά του εμβολίου παρά τα όσα τους έλεγε και ο ξάδερφος τους που είναι διασώστης στο ΕΚΑΒ.

Ο τελευταίος μεταφέροντας τις εικόνες που αντιμετωπίζει καθημερινά διακομίζοντας ασθενείς με κορονοϊό στο Νοσοκομείο σε πολύ άσχημη κατάσταση, προσπάθησε να τους μεταπείσει χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρει.

Πηγή: Lamiareport.gr

