Άγιο Όρος

Ισχυρός σεισμός στο Άγιο Όρος

Ποιό ήταν το μέγεθος και το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, που έγινε αισθητή και την Θεσσαλονίκη.



Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 13:48 στα ανοιχτά του Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο , η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται στα 10χλμ. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 23χλμ νοτιοδυτικά της χερσονήσου Άθω.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές.

