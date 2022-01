Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Επεισόδια: Ελεύθεροι οι 20 συλληφθέντες

Ελεύθερη με όρους η 26χρονη για τη μολότοφ. Αναβλήθηκε το αυτόφωρο των υπολοίπων 19 και ήρθη η κράτησή τους.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 26χρονη που συνελήφθη κατηγορούμενη για ρίψη μολότοφ στα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου, μετά το τέλος της πορείας διαμαρτυρίας από συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου για τις αστυνομικές επιχειρήσεις των προηγούμενων ημερών σε υπό κατάληψη χώρους του ΑΠΘ.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή τής επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης, μία φορά τον μήνα, στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής της. Στην απολογία της φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που της αποδίδονται και οι οποίες αφορούν τρία κακουργήματα (κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη και εμπρησμό με κίνδυνο για άνθρωπο) αλλά και μία σειρά από πλημμελήματα.

Στο μεταξύ, για τις 21 Ιανουαρίου αναβλήθηκε το αυτόφωρο των 19 κατηγορούμενων για τα ίδια επεισόδια. Λόγω απουσίας των μαρτύρων αστυνομικών, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης και ήρε (αυτοδικαίως) την κράτησή τους.

Οι παραπάνω κατηγορούνται για διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί δημοσίων συναθροίσεων.

Συνολικά είχαν γίνει 27 συλλήψεις και μετά την απαγγελία κατηγοριών επτά αφέθηκαν ελεύθεροι (δύο ανήλικοι, μία γυναίκα με πρόβλημα υγείας και τέσσερις που διώκονται μόνο για κατοχή ναρκωτικών).

