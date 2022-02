Φθιώτιδα

Λαμία - Tik Tok: Νεαροί “ποζάρουν” στο καπό περιπολικού (βίντεο)

Οι νεαροί Ρομά ποζάρουν προκλητικά και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στο Tik Tok.



Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Λαμίας με νεαρούς ρομά να ανεβαίνουν και να "ποζάρουν" για το Tik Tok σε καπό περιπολικού της Τροχαίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport νεαροί ρομά βρήκαν ένα περιπολικό παρκαρισμένο στο κέντρο της πόλης και, όπως φαίνεται στο βίντεο, ανέβηκαν στο καπό για να ποζάρουν προκλητικά και στη συνέχεια ανάρτησαν το βίντεο στο Tik Tok.

Το περιστατικο φέρεται να σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (10/2), στην οδό Σκληβανιώτη, όπου ο αστυνομικός της Τροχαίας άφησε για λίγα λεπτά το περιπολικό, σε σημείο που να μην εμποδίζει την κυκλοφορία, ώστε να καταγράψει τροχαίο στην Πλατεία Ελευθερίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έχουν ταυτοποιηθεί τρία από τα εμπλεκόμενα άτομα, από τα οποία δύο έχουν προσαχθεί.

