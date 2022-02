Αχαΐα

Θάνατος τριών αδελφών - Νταβλούρος: γιατί ίσως μείνει ανεξιχνίαστη η υπόθεση (βίντεο)

Τι λέει για τα αίτια θανάτου, τις καταγραφές στον απινιδωτή και τα όρια της επιστήμης. Τι δηλώνει κουμπάρος των γονιών. Οι εκτιμήσεις του Πάνου Σόμπολου.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σχετικά με τον θάνατο των τριών αδελφών μέσα σε λίγα χρόνια, στην Πάτρα, μίλησε ο Καθηγητής Παθολογίας και Καρδιολογίας, Περικλής Νταβλούρος, που είναι γιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Όπως τόνισε, στον απόηχο και της δήλωσης της οικογένειας, που ζήτησε σεβασμό στις δημόσιες αναφορές για το θέμα, «αυτήν την στιγμή, μπορούμε να ξέρουμε μόνο τι δεν έχει συμβεί και όχι τι έχει συμβεί».

Παραπέμποντας σε όσα είπε ο κ. Παπαγιάννης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 την Δευτέρα, ο κ. Νταβλούρος σημείωσε πως «αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο απινιδωτής στην μικρή Τζωρτζίνα, δεν έχει καταγράψει μια επικίνδυνη, θανατηφόρα αρρυθμία από αυτές που επιφέρουν τον θάνατο».

«Στον αιφνίδιο θάνατο παιδιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με ελληνική μελέτη, ευθύνεται κυρίως η καρδιά, όμως υπάρχουν και άλλα αίτια. Σε πολλές περιπτώσεις, παρά τις εξετάσεις και την ενδελεχή έρευνα, μπορεί και να μην βρούμε ποτέ τίποτα. Μεγάλο ποσοστό τέτοιων περιστατικών παραμένει ανεξιχνίαστο», επεσήμανε με νόημα ο κ. Νταβλούρος.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, υπογράμμισε πως «ένας προγεννητικός έλεγχος το πιθανότερο είναι να μην μας βοηθούσε να βρούμε κάτι, εκτός εάν κάποιος στην οικογένεια είχε κάποιο γνωστό πρόβλημα».

Προσέθεσε ότι «δεν είναι κληρονομικές όλες οι γονιδιακές παθήσεις. Το ότι δεν έδειξε κάτι ο γονιδιακός έλεγχος δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει πρόβλημα», ενώ επανέλαβε εμφατικά πως «ποσοστό έως 30% των θανάτων παιδιών και νέων, παραμένει ανεξιχνίαστο σε όλον τον κόσμο».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τρίτη ένας από τους κουμπάρους των χαροκαμένων γονιών:





Στην ίδια εκπομπή, ο «πρύτανης» του αστυνομικού ρεπορτάζ, Πάνος Σόμπολος, αναφέρθηκε στις έρευνες που γίνονται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ και την Ασφάλεια Πάτρας για την υπόθεση:





