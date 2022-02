Λασιθίου

Κρήτη - Κακοποίηση 11χρονης: Προφυλακίστηκε ο 58χρονος θείος της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη, αφού η ανήλικη βρήκε το θάρρος να αποκαλύψει στην δασκάλα της τα όσα φρικτά βίωνε στα χέρια του θείου της, ο οποίος είχε και την κηδεμονία της.

Την πόρτα Δικαστικού Μεγάρου Νεάπολης πέρασε σήμερα το πρωί ο 58χρονος που κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση της 11χρονης ανιψιάς του και απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή.

Ο δικηγόρος του 58χρονου Διονύσης Βέρρας μιλώντας στον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό CRETA ανέφερε ότι ο πελάτης του κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη, αφού η ανήλικη βρήκε το θάρρος να αποκαλύψει στην δασκάλα της τα όσα φρικτά βίωνε στα χέρια του θείου της, ο οποίος είχε και την κηδεμονία της.

Σε βάρος του 58χρονου έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις αλλά και διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος αφού στην κατοχή του βρέθηκε όπλο φωτοβολίδων.

«Τα πράγματα δυστυχώς για τον κατηγορούμενο δεν είναι εύκολα, παρότι οι ασελγείς πράξεις που «καταμαρτυρούνται» από το ανήλικο 11χρονο, θα τις χαρακτήριζα από άποψη νομική και μόνο και όχι από άποψη ηθική, ως ελαφρές», δήλωσε ο δικηγόρος του 58χρονου Διονύσης Βέρρας και συνέχισε:

«Η θέση του κατηγορούμενου είναι σαφής, επικαλείται ότι κάποιες σωματικές βλάβες οι οποίες προκαλούντο στο παιδί σε κάποια διάρκεια χρονική, με την έννοια ότι αυτός ζητούσε κάτι περισσότερο από το παιδί στα μαθήματά του και το παιδί δεν ανταποκρινόταν, είχε σαν αποτέλεσμα να προκαλούσε κάποιες σωματικές βλάβες ελαφρές στο παιδί που όμως αυτό δημιουργούσε ένα πρόβλημα ψυχολογικό στο παιδί, με αποτέλεσμα αυτό να έχει μια αντίδραση ψυχολογική στο παιδί που κατά τον κατηγορούμενο αυτό οδήγησε στην καταγγελία αυτών των ασελγών πράξεων».

Ο κ. Βέρρας υποστήριξε πως ο 58χρονος πέραν από προβλήματα με το αλκοόλ έχει και ψυχιατρικά θέματα, τα οποία τον οδηγούσαν να βιαιοπραγεί σε βάρος του παιδιού.

Ωστόσο ο κατηγορούμενος αρνείται τις ασελγείς πράξεις σε βάρος του παιδιού που του αποδίδονται.

Στα δικαστήρια βρέθηκε και το 11χρονο κορίτσι που κατέθεσε ενώπιον της ανακρίτριας στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η 11χρονη δρομολογείται να μεταφερθεί σε δομή, είτε να οριστεί ανάδοχη οικογένεια.

Το χρονικό της φρίκης

To κοριτσάκι 11 ετών, ορφανό από πατέρα, εκμυστηρεύτηκε την κακομεταχείρισή του από τον θείο του και την σεξουαλική παρενόχληση από τον ίδιο στην δασκάλα του.

To κορίτσι, που το τελευταίο διάστημα είχε αλλάξει συμπεριφορά και ήταν συνεχώς θλιμμένη και κλεισμένη στον εαυτό της, βρήκε το θάρρος και περιέγραψε στην δασκάλα του τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του θείου της το τελευταίο διάστημα.

Ο άνδρας, ήταν ο ανάδοχος γονέας της 11χρονης, αφού ο πατέρας της έχει πεθάνει και η μητέρα της δεν είναι σε θέση να την μεγαλώσει, σύμφωνα πάντα με την ανήλικη την χτυπούσε συχνά.

Η ίδια μάλιστα σόκαρε όταν ανέφερε πως ο άνδρας την κακοποιούσε και σεξουαλικά, περιγράφοντας συγκεκριμένα περιστατικά με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Φοίβος: πρωτιά στην τηλεθέαση την Παρασκευή

Ίλιον - Γιαγιά που έκλεψε τρόφιμα: “Σκότωσα την αξιοπρέπειά μου, για ένα τραπέζι στα παιδιά μου” (βίντεο)

Κάρπαθος: Παρέμβαση εισαγγελέα για την αυτοκτονία του πατέρα και το “ροζ βίντεο” του γιου του