Αχαΐα

Κιάτο - ληστεία: Τράβηξαν μαχαίρι στη μέση του δρόμου!

Η γυναίκα περπατούσε ανύποπτη στη μέση του δρόμου.





Ληστεία με απειλή μαχαιριού στο Κιάτο. Άγνωστοι επιτέθηκαν σε μία γυναίκα που περπατούσε ανύποπτη στη μέση του δρόμου.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας με άγνωστο αριθμό συνεργών, αφαίρεσε την τσάντα που περιείχε μέσα πορτοφόλι, έγγραφα και άλλα απαραίτητα αντικείμενα της γυναίκας στο Κιάτο.

Ο ληστής μετά την πράξη του έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ η άτυχη γυναίκα σε κατάσταση σοκ από τη ληστεία με μαχαίρι, έδωσε κατάθεση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να εντοπιστούν οι δράστες.

