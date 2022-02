Εύβοια

Χαλκίδα: Θρίλερ με νεκρό έμπορο μέσα στο μπακάλικο του (εικόνες)

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς της Ασφάλειας Χαλκίδας που προσπαθούν να εξιχνιάσουν την υπόθεση.



Νεκρός βρέθηκε τα ξημερώματα στην Χαλκίδα γνωστός έμπορο 73 ετών στην περιοχή του Άι Γιάννη στο παλιό νεκροταφείο.

Πρόκειται για τον Κώστα Λεοντή γνωστό και ως Κοσμά που διατηρούσε ένα από τα πιο παλιά μπακάλικα της Χαλκίδας επί της οδού Αναπαύσεως.

Η περιοχή, το μαγαζί και το σπίτι που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το μπακάλικο, είναι αποκλεισμένα από αστυνομικούς της Ασφάλειας Χαλκίδας που προσπαθούν να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr αυτόπτης μάρτυρας είδε κάποιον να βγαίνει από το μπακάλικο.

Ωστόσο, ο ηλικιωμένος βρέθηκες νεκρός χωρίς να υπάρχουν ίχνη αίματος.

Εχει ζητηθεί η συνδρομή ιατροδικαστή για να εξακριβωθεί που οφείλεται ο θάνατος του 73χρονου, αν πρόκεται δηλαδή για εγκληματική ενέργρεια ή αν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

