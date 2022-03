Κοζάνη

Κοζάνη: άγρια επίθεση σκύλου σε γυναίκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις τραγικές στιγμές που έζησε περιγράφει η γυναίκα που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στην Κοζάνη.

Μία γυναίκα δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στην Κοζάνη.

Η γυναίκα το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 21:00 είχε βγάλει το σκυλάκι της βόλτα, όταν δέχθηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο με αποτέλεσμα να της προκαλέσει πολλαπλά τραύματα στο πόδι, στην πλάτη και στο μπράτσο.

Μετά από "μάζη" με τον μεγαλόσωμο σκύλο, διακομίσθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου της παρασχέθηκε η κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Το σκυλί μετά την επίθεση όπως αναφέρει το θύμα επιτέθηκε και στη μητέρα της, αλλά και σε δύο ανήλικα παιδιά και χρειάστηκε η παρέμβαση ενός διερχόμενου άντρα για να καταφέρουν να φτάσουν στα σπίτια τους.

Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά για το περιστατικό που βίωσε:

«Πίστευα ότι θα πεθάνω, είπα πάει, αυτό είναι… Βρισκόμουν λίγο πριν φτάσω στο σπίτι μου με το σκυλάκι μου όταν είδα ένα μεγαλόσωμο σκύλο να τρέχει με μανία προς το μέρος μου. Ενστικτωδώς, πήρα στην αγκαλιά μου το σκυλάκι μου για να το προστατέψω. Με έριξε κάτω και με δάγκωνε, εγώ καλούσα σε βοήθεια, ενώ δεν άφησα λεπτό το σκυλάκι μου από την αγκαλιά μου, αν το άφηνα πιστεύω θα το είχε κάνει κομμάτια. Ήταν κυριολεκτικά ένας εφιάλτης, προσπαθούσα να διασωθώ , έπεφτα σηκωνόμουν και μου επιτίθονταν ξανά και ξανά. Αφού κατάφερα να φτάσω στην πόρτα της γειτόνισσας με ακολούθησε μέχρι να μπω στο εσωτερικό. Όταν άκουγα περιστατικά επίθεσης αδέσποτων, έλεγα “δεν μπορεί, κάπως τα προκάλεσαν “, είναι μέχρι να συμβεί σε σένα. Νομίζω ότι γλίτωσα από θαύμα. Το ζώο είναι άκρως επικίνδυνο, αν ήταν παιδάκι στη θέση μου, πιστεύω θα είχε άλλη κατάληξη».

Πηγή: kozanilife.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μηταράκης στον ΑΝΤ1: η στήριξη των προσφύγων είναι μαραθώνιος

Θρίλερ με πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στην θάλασσα

Εισβολή στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Όσοι μπορούν να πολεμήσουν να μείνουν