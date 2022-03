Δωδεκανήσα

Ρόδος - Γυναικολόγος: Σε δίκη μετά από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Τι αναφέρει η εισαγγελέας για την παραποιμπή του δικηγόρου μετά από μηνύσεις 21 γυναικών.

Ο 65χρονος γυναικολόγος, που έχει δεχτεί μηνύσεις από 21 γυναίκες σχετικές με σεξουαλικά εγκλήματα, παρεπέμπεται σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου όπως αποφάσισε με βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου κάνοντας δεκτή σχετική εισήγηση της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Πιο συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις εις βάρος του κατηγορουμένου για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Ο γυναικολόγος έχει κατηγορηθεί για βιασμό κατά συρροή, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου για αντίσταση κατά συρροή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ εισηγείται να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ και της απαγόρευσης ασκήσεως του επαγγέλματος του γυναικολόγου, που του έχουν επιβληθεί.

H Eισαγγελέας είχε τονίσει στην εισήγηση της ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε τα αδικήματα «μη συγκρατώντας τις ορμές του, μη έχοντας ηθικές αναστολές, χωρίς σεβασμό στον Ιπποκράτειο Όρκο που έχει δώσει αλλά ούτε την ειδικότητα του γυναικολόγου, εξαιτίας της οποίας η σχέση εξεταζόμενης και ιατρού είναι ιδιαίτερη και χαρακτηρίζεται ως σχέση εμπιστοσύνης, αντιθέτως, εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του αυτή καθώς και τον χώρο εργασίας του για να εκτονώσει τις ορμές του μη σεβόμενος καν γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη».

Τόνισε ακόμη ότι οι γυναίκες που τον κατήγγειλαν, δεν έχουν απολύτως καμία σχέση μεταξύ τους, δεν έχουν κανένα υλικό όφελος από την καταγγελία των ανωτέρω πράξεων, οι δε πράξεις τις οποίες καταγγέλλουν ανατρέχουν σε βάθος επταετίας και φθάνουν μέχρι και λίγες εβδομάδες πριν την υποβολή της πρώτης έγκλησης, ενώ αρκετές από αυτές περιέγραψαν τα όσα τους είχαν συμβεί κατά τη γυναικολογική τους εξέταση από τον κατηγορούμενο αμέσως μετά το συμβάν σε οικείο τους πρόσωπο.

