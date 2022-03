Θεσσαλονίκη

Τραυματίες από πυροβολισμούς σε καβγά

Πανικός και αναστάτωση επικράτησαν μετά τους πυροβολισμούς. Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς το απόγευμα, σε οικισμό Ρομά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε μετά τις 17.30 το απόγευμα, ανάμεσα σε μέλη οικογένειας.

Από τα σκάγια τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα τα δύο μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν, ενώ ο τρίτος ελαφρά τραυματισμένος δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Έρευνα για τον περιστατικό διενεργεί το τμήμα Ασφαλείας Δέλτα.

