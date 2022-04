Χαλκιδική

Φωτιά στην Χαλκιδική - Στη μάχη και καναντέρ

Καλύτερη η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς .Ισχυρές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δύσβατη περιοχή στη Μόλα Καλύβα, στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής.

Επί τόπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και πεζοπόρα τμήματα που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο και τις τελευταίες εστίες, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δυνάμεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Κασσάνδρας, του δασαρχείου, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Τις ρίψεις νερού συνεχίζουν τέσσερα καναντέρ, αφού σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη. Έχουν ελεγχθεί οι περισσότερες εστίες και απομένουν άλλες δύο - τρεις να ελεγχθούν, που όμως δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή.

Η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, σε δηλώσεις της στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επιβεβαίωσε πως «αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Ήταν καταλυτική η βοήθεια των εναέριων μέσων, ενώ έγινε μία συντονισμένη προσπάθεια από όλους, εθελοντές, αγρότες, δήμο, περιφέρεια και δασαρχείο κάτω από τις εντολές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Η κ. Χαλκιά έκανε γνωστό πως από τα ξημερώματα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, προκειμένου να τον ενημερώσει για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή. Η δήμαρχος ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ εξήρε το έργο των πυροσβεστών αλλά και των εθελοντών.

Αναφορικά με την αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς, η δήμαρχος είπε πως «από όσα έχω ακούσει, φαίνεται πως κάποιος έκαψε κλαδιά ενώ εδώ και μία εβδομάδα υπάρχει απαγορευτικό. Την άφησε νομίζοντας πως έχει σβήσει. Με τα 9 μποφόρ, όμως, τα ξημερώματα έγινε διασπορά σε πολλά σημεία».

Παράλληλα, επέστησε την προσοχή σε όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν τα σπίτια τους μέσα στο δάσος. «Η ανευθυνότητα κάποιων ανθρώπων δεν μπορεί να ελεγχθεί. Με φοβίζουν τα σπίτια που είναι μέσα στο δάσος και έχουν πεύκα. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν καθαρά τα οικόπεδα τους, να έχουν κάνει αποψίλωση και να έχουν πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις να προστατέψουν τα σπίτια τους γιατί η φωτιά περπατάει από το έδαφος. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα πυροσβεστικό δίπλα σε κάθε σπίτι».

