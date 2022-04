Θεσσαλονίκη - ξυλοδαρμός ανηλίκων: Ελεύθερος ο 17χρονος

Θεσσαλονίκη

Ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του και ισχυρίζεται ότι πήγε να χωρίσει τους συμπλεκόμενους.



Σε δικάσιμο που ορίστηκε για τον ερχόμενο Ιούνιο στο Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 17χρονος που συνελήφθη για το επεισόδιο ξυλοδαρμού με θύματα δύο συνομήλικούς του, το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Προηγουμένως, η εισαγγελέας τού απήγγειλε κατηγορία για απλή σωματική βλάβη από κοινού και κατά συρροή, και τον άφησε ελεύθερο χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του και ισχυρίζεται ότι πήγε να χωρίσει τους συμπλεκόμενους.

Το επεισόδιο, το οποίο η αστυνομία αποδίδει σε προσωπικές διαφορές μεταξύ ανηλίκων, φαίνεται πως ήρθε ως συνέχεια ανάλογου περιστατικού ξυλοδαρμού που συνέβη τα προηγούμενα 24ωρα, για το οποίο είχαν συλληφθεί (κατόπιν μηνύσεων) δύο ανήλικοι, από την παρέα αυτών που τραυματίστηκαν χθες. Είχαν αφεθεί ελεύθεροι το Μεγάλο Σάββατο για να συνεχιστεί η αστυνομική προανάκριση και να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική τους μεταχείριση.

