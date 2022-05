Εύβοια

Χαλκίδα: Όχημα οδικής βοήθειας... “καρφώθηκε” σε λεωφορείο! (εικόνες)

Το φορτηγό της οδικής βοήθειας προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας, στη Λιανή Άμμο Χαλκιδας, όταν όχημα οδικής βοήθειας, συγκρούστηκε με λεωφορειό.

Σύμφωνα πληροφορίες από τοπικά μέσα, η σύγκρουση σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το φορτηγό, να '"καρφώνεται" στο πίσω μέρος του λεωφορείου.

Απο τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός στους επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Χαλκίδας για την καταγραφή.

Πηγή: eviathema.gr