Άγιο Όρος

Άγιον Όρος: Σε ύφεση η πυρκαγιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Ακρωτήριο Αράπης, στο Άγιον Όρος.

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δύσβατη δασική περιοχή στον Άγιο Ανδρέα του Αγίου Όρους, κοντά στο Ακρωτήριο Αράπης, χωρίς να απειλούνται μοναστήρια και λοιπές εγκαταστάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς μετείχαν 117 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα και περιοδικά επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου του ελληνικού στρατού.

Πηγή εικόνων: halkidikinews

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής πολεμικών τεχνών κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Μαγιόρκα: Ο Τσιτσιπάς σήκωσε… την κούπα

Ενδοοικογενειακή βία - Πήλιο: συνελήφθη ιερέας μετά από επεισόδιο