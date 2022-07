Εύβοια

Κακοκαιρία - Σκύρος: Μπουρίνι “χτύπησε” το νησί - Κατέρρευσαν γέφυρες (εικόνες)

Δρόμοι και σοκάκια πλημμύρισαν από την έντονη καταιγίδα. Στήθηκε επιχείρηση για αγνοούμενους τουρίστες.



Καλοκαιρινό μπουρίνι «χτύπησε» και τη Σκύρο, προκαλώντας μεταξύ άλλων προβλήματα και πλημμύρες στους δρόμους.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο καιρός άλλαξε άρδην με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη καταιγίδα.





Το καλοκαιρινό μπουρίνι κράτησε για λίγο θυμίζοντας φθινόπωρο καθώς δεν ήταν λίγοι οι δρόμοι και τα σοκάκια που πλημμύρισαν στο νησί.

Όπως είπε ο δήμαρχος δύο γέφυρες κατέρρευσαν, ενώ επιχείρηση στήθηκε για αγνοούμενους τουρίστες, όπου εντοπίστηκαν τρεις ώρες αργότερα και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.

