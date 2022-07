Ρεθύμνου

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εκκένωση περιοχών (εικόνες)

Συναγερμός στο Ρέθυμνο. Δήμαρχος ζήτησε εκκένωση δυο περιοχών. Εστάλη και μήνυμα από το 112. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.



Νέο πύρινο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κρήτης με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται και επιχειρούν πλέον για την κατάσβεση της φωτιάς ενώ στον αέρα βρίσκονται ήδη και δύο ελικόπτερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες το ελικόπτερο τύπου Erickson στην περιοχή Σακτούρια ανέφερε αδυναμία συνέχισης επιχειρήσεων λόγω ακραίων ανέμων και αναταράξεων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δήμαρχος ζήτησε εκκένωση Σακτουρίων και Κάτω Σακτουρίων.

Μάλιστα, στους κατοίκους της περιοχής εστάλη και μήνυμα από το 112να εκκενώσουν τις δυο περιοχές και να κατευθυνθούν προς Άγιο Παύλο και Ακουμιανή Γυαλιά.

Στο σημείο έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί διακομιδή τραυματία να γίνει στο μικρότερο χρονικό διάστημα.

Νωρίτερα, είχε ξεσπάσει φωτιά και στο Ροδάκινο Ρεθύμνου.

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή και έκαιγε για περισσότερα από δύο 24ώρα άφησε πίσω της 15.000 στρέμματα καμένης αγροτικής και χορτολιβαδικής γης.

