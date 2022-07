Χαλκιδική

Χαλκιδική - Αδελφός αγνοούμενου: Η οικογένεια μου δεν μπορεί να το αντέξει άλλο

Συγκλονίζουν τα λόγια του αδερφού του Μάρτιν, που αγνοείται στην θάλασσα εδώ και δέκα ημέρες. Συνεχίζονται οι έρευνες.



Συνεχίζονται για δέκατη ημέρα οι έρευνες για τον 32χρονο Μάρτιν που αγνοείται στη θάλασσα, όταν βούτηξε μαζί με δύο φίλους του στην Μύτη Ποσειδίου στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Ο αδερφός του Μάρτιν, Gorav, βρίσκεται στην περιοχή και συμμετέχει στις έρευνες εδώ και αρκετές ημέρες.

Μαζί με τον Gorav είναι η γυναίκα του, το δέκα μηνών παιδί τους και η μητέρα του, που αγωνιούν για την τύχη του νεαρού.



«H έρευνα για τον αδελφό μου είναι πολύ ακριβή, νοικιάζουμε αεροσκάφη, drone. Είμαστε εδώ με την οικογένειά μου, με την μητέρα μου, τη γυναίκα μου και το δέκα μηνών μωρό μου. Η οικογένεια μου δεν μπορεί να το αντέξει οικονομικά άλλο», αναφέρει ο Gorav, ο οποίος απευθύνει έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση «αν μπορεί να μας βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο όπως για παράδειγμα με το λιμεναρχείο, τα αεροσκάφη να ψάξουν και οι πολίτες που έχουν drones». Σύμφωνα με τον ίδιο στις έρευνες συμμετέχει περιορισμένος αριθμός ανθρώπων και «έχουμε που μεγάλη επιφάνεια να καλύψουμε».

«Να ευχαριστήσω τους εθελοντές, την ομάδα ΟΦΚΑΘ που είναι συνέχεια δίπλα μας, όλες τις δωρεές και την ελληνική κυβέρνηση που έδωσε παράταση στις έρευνες για μερικές ημέρες», πρόσθεσε ο αδερφός του Μάρτιν.

«Εγώ και η οικογένειά μου έχουμε κολλήσει σε μια ξένη χώρα, δεν μπορώ να γυρίσω σπίτι μου χωρίς τον αδερφό. Δεν μπορώ», καταλήγει ο ίδιος.

