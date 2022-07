Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος καταδικάστηκαν για επίθεση σε αστυνομικούς

Ποιες ποινές επιβλήθηκαν σε πατέρα και γιο που επιτέθηκαν σε πλήρωμα περιπολικού που κλήθηκε να ελέγξει καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας.



Πατέρας και γιος καταδικάστηκαν από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για το περιστατικό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα στη Μενεμένη, όταν επιτέθηκαν σε πλήρωμα περιπολικού που κλήθηκε να ελέγξει καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Στον πρώτο επιβλήθηκε φυλάκιση 3 ετών και στον δεύτερο φυλάκιση 1 έτους και 13 μηνών, ποινές που ανεστάλησαν. Και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια, εξύβριση και απειλή.

Στο Δικαστήριο παρέστη μόνο ο 40χρονος πατέρας (ο 21 ετών γιος του δικάστηκε διά πληρεξουσίου) και στην απολογία του επικαλέστηκε τη μέθη για να δικαιολογήσει τις πράξεις τους, για τις οποίες ζήτησε συγγνώμη.

Οι δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι φαίνεται ότι διασκέδαζαν το βράδυ της Πέμπτης σε διαμέρισμα και όταν, λόγω της φασαρίας, ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, προκαλώντας φθορές στο περιπολικό τους. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές ενισχύσεις που τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.

