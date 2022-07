Θεσσαλονίκη

Χτύπησαν αστυνομικό και “έσπασαν” περιπολικό μετά από σύσταση για διατάραξη (εικόνες)

Επίθεση δέχθηκε το πλήρωμα περιπολικού, που ανταποκρίθηκε σε κλήση για διατάραξη κοινής ησυχίας. Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και συλλήψεις.

Επίθεση από τσιγγάνους δέχτηκε το πλήρωμα ενός περιπολικού στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 το βράδυ της Πέμπτης, στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Μενεμένη.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο για να ελέγξουν καταγγελία για διατάραξη. Οι τσιγγάνοι που γλεντούσαν ενοχλήθηκαν από την παρουσία του περιπολικού και κινήθηκαν εναντίον των αστυνομικών. Χτύπησαν τον έναν στο σαγόνι, ενώ έσπασαν και το παρμπρίζ του περιπολικού.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424 για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη προσέτρεξε για να συνδράμει το πλήρωμα που δέχτηκε επίθεση.

Σύμφωνα με το thestival.gr, oι πρωταγωνιστές του επεισοδίου συνελήφθησαν.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Τσαϊρίδης, σχολίασε με ανάρτησή του στο Facebook το περιστατικό κάνοντας λόγο για “ατιμωρησία που έχει φτάσει στο κόκκινο”.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο κ. Τσαϊρίδης:



«Σε μια χώρα που η ατιμωρησία έχει βαρέσει κόκκινο όλα πλέον είναι αναμενόμενα.

Συγχαρητήρια στις αστυνομικές δυνάμεις που προσέτρεξαν άμεσα για συνδρομή των συναδέλφων και συνέλαβαν τους δράστες.

Περαστικά στους τραυματίες συναδέλφους μας.

Όσο η αστυνομία θα συλλαμβάνει τους δράστες και την επόμενη μέρα θα κυκλοφορούν ελεύθεροι ( με αποκλειστική ευθύνη όλων αυτών που ψηφίζουν δήθεν αυστηροποίηση ποινών, αφήνοντας ορθάνοιχτα τα παραθυράκια ατιμωρησίας) και όσο εγκληματικά στοιχεία που οδηγούνται στα σωφρονιστικά καταστήματα εξελίσσονται αντί να σωφρονίζονται η εγκληματικότητα θα είναι στα κόκκινα σε μόνιμη βάση».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης δημοσίευσε και την φωτογραφία με "σπεσμένο" περιπολικό:

