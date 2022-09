Μεσσηνία

Κακοποίηση στη Μεσσηνία: “Το μωρό ήταν ταραγμένο”, λέει η γιαγιά του

Οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πατέρας του βρέφους που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και η δήλωση της γιαγιάς του.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 20χρονος πατέρας του βρέφους,το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία», μετά τον ξυλοδαρμό του. Το βρέφος νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές - θωρακικές κακώσεις και μώλωπες. Τα επόμενα 24ωρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, οι γιατροί δίνουν τεράστια μάχη.

Το πρωί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κυπαρισσίας ο 20χρονος Αλβανός, αλλά και η 20χρονη μητέρα του παιδιού.

Ο 20χρονος έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οικογενειακή βία, ενώ και οι δύο τους διώκονται με τον νόμο περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς στο σπίτι τους στον Αετό βρέθηκαν ένα δενδρύλλιο χασίς, ένα πιστόλι και σφαίρες.

Η γιαγιά του βρέφους, η οποία τελευταία φιλοξενούσε την κόρη της, τον σύντροφό της και το μωρό, μίλησε στο Star,

Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας του βρέφους ήταν αδιάφορος και κάποιες φορές απότομος. «Ήταν αδιάφορος και ειρωνικός. Ασχολείτο ελάχιστα με το παιδί. Κάποιες φορές ήταν και απότομος. Η κόρη μου τον αγαπούσε και μου έλεγε να μην του λέω τίποτα γιατί τα έπαιρνε στραβά και ξεσπούσε σε εκείνη», είπε η γιαγιά.

Ερωτηθείσα εάν είχε παρατηρήσει κάτι ύποπτο στο μωρό τον τελευταίο καιρό η γιαγιά σημείωσε: «Τον τελευταίο καιρό παρατήρησα ότι το μωρό ήταν λίγο ταραγμένο και μερικές φορές όταν πήγαινα να την αγγίξω έβαζε τα κλάματα. Είχα παρατηρήσει κι ένα καρούμπαλο στο δεξί σημείο του κρανίου, αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν κάτι κακό, γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να μεγάλωνε το κεφαλάκι της».

«Δεν ξέρω αν η κόρη μου την ήθελε την εγκυμοσύνη. Αυτό το γνωρίζει σίγουρα η ίδια. Είναι πολύ κοινωνική και φιλότιμη και ευαίσθητη. Αλλά είναι και άνθρωπος που δεν εκδηλώνεται εύκολα. Δεν μου έλεγε πολλά πράγματα. Πολλές φορές την πίεζα για να μου μιλήσει γιατί την έβλεπα κάπως δυσαρεστημένη, αλλά δεν εκδηλωνόταν», είπε η γιαγιά του βρέφους.

Η ίδια δήλωσε συντετριμμένη από το κακό που έχει συμβεί και είπε ότι δεν σταματά να προσεύχεται για να γίνει καλά το εγγονάκι της.

Πηγή: eleftheriaonline.gr





