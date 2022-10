Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Πατέρας μαχαίρωσε τον γιο του

Για ποιον λόγο ο πατέρας τραυμάτισε τον γιο του με μαχαίρι.

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, συνέβη στον Βόλο, όταν πατέρας και γιος μετά από καυγά στο σπίτι του τελευταίου, όπου διαμένουν κατέληξε στον πατέρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, να τραυματίζει τον γιο του με μια μαχαιριά στο χέρι.

Και οι δύο οδηγήθηκαν την Τετάρτη στο αυτόφωρο των δικαστηρίων του Βόλου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας έβρισε βαριά την πρώην σύζυγό του, και μητέρα του νεαρού, η οποία διαμένει αλλού, σε συγγενικό της σπίτι.

Στην συνέχεια η κατάσταση ξέφυγε, με τον πατέρα να αρπάζει μαχαίρι από την κουζίνα και να το στρέφει εναντίον του παιδιού του. Ο νεαρός στην προσπάθειά του να αποφύγει το χτύπημα τραυματίστηκε στο χέρι. Στην συνέχεια, ο πατέρας, βγήκε για να ζητήσει βοήθεια από γειτονικό σπίτι.

Ενώπιον του δικαστηρίου, υποστήριξε πως οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι ψευδείς, πως ο γιος του είναι εκείνος που τον χτύπησε πρώτος στο κεφάλι και εν συνεχεία, όταν ο ίδιος αναζήτησε βοήθεια εκτός σπιτιού, αυτοτραυματίστηκε με σκοπό να τον στοχοποιήσει.

Αν και στην αρχική του κατάθεση είχε αναφέρει ότι ο γιος του του επιτέθηκε πρώτος κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς ψαλίδι, ενώπιον της εισαγγελίας παραδέχτηκε πως τέτοιο αντικείμενο δεν χρησιμοποιήθηκε. Όσο για τα χτυπήματα που υποστήριξε πως δέχτηκε στο κεφάλι, δεν βρέθηκαν πάνω του τραύματα που να αποδεικνύουν σωματική βία.

Φιλος του γιου που ήταν μάρτυρας στο περιστατικό, ανέφερε πως η επίθεση από τον πατέρα στον γιο δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. «Δεν πρέπει να μένουν μαζί» σχολίασε. Υποστήριξε επίσης πως ο πατέρας έχει καλή κινητικότητα παρά την αναπηρία του, κάνοντας χρήση πρόσθετου μέλους, κάτι που και ο τελευταίος παραδέχτηκε ενώπιον των δικαστών.

Η οικογένεια έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για διαπληκτισμούς ανάμεσα σε στα δύο της μέλη. Το σπίτι όπου διαμένουν έχει παραχωρηθεί από συγγενικό πρόσωπο στον νεαρό για προσωπική του χρήση, αλλά παρά τους καυγάδες ο πατέρας δεν ψάχνει αλλού κατάλυμα.

Σημειώνεται ότι τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα του νεαρού έχουν υπάρξει ή είναι χρήστες ουσιών, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε πρόγραμμα απεξάρτησης, κάνοντας προσπάθεια να καλυτερεύσει την ζωή του.

Ο γιος κρίθηκε αθώος, ενώ ο πατέρας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 μηνών και πρόστιμο 690 ευρώ, ποινήη οποία αναστέλλεται υπό τον όρο να μετακομίσει άμεσα σε άλλη οικία.

