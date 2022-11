Χανιά

Τροχαίο - Χανιά: αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι για εκτέλεση έργων (εικόνες)

Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για τον οδηγό, που βρέθηκε ξαφνικά εκτός δρόμου, με το όχημα του να καταλήγει στο χαντάκι που έχει διανοιχτεί για την εκτέλεση έργων.

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα έγινε γύρω στις 3 τα ξημερώματα, στην περιοχή των Μουρνιών, στα Χανιά.

Ένας 20χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε χαντάκι που έχει διανοιχτεί για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο ανάπλασης της περιοχής.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, που απεγκλώβισαν τον οδηγό.

Διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος οδηγός δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Πληροφορίες του flashnews.gr, αναφέρουν ότι υπήρχε και δεύτερο άτομο στο όχημα, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

H Tροχαία Χανίων διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

To πρωί της Κυριακής, με γερανό, το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από το χαντάκι.

