Κρήτη - τροχαίο: θρήνος για τους δύο νεκρούς άνδρες

Σε κρίσιμη κατάσταση η μία γυναίκα που επέβαινε στο όχημα ενώ εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 33χρονη συνοδηγός του ΙΧ.

Θρήνος στην Κρήτη μετά από ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, στην περιοχή της Μεσαράς, στην Κρήτη.

Το σοκαριστικό τροχαίο συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν μετά από μετωπική σύγκρουση, ΙΧ με αγροτικό στον δρόμο από Αγία Γαλήνη προς Κόκκινο Πύργο, έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες που οδηγούσαν τα οχήματα, με τις συνοδηγούς που ήταν οι σύζυγοί τους να τραυματίζονται και μάλιστα η μία σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα δύο θύματα του τροχαίου, ειναι ο 44χρονος ιδιοκτήτης ψησταριάς Γιώργος Μαρινάκης από το Σπήλι, που οδηγούσε ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο και ο 80χρονος Νίκος Μαθιουδάκης από τον Πλάτανο Αμαρίου, που οδηγούσε αγροτικό αυτοκίνητο.

Οι δύο άνδρες άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα στα συντρίμμια των αυτοκινήτων τους.

Συνεπιβάτιδες στα δύο οχήματα ήταν οι σύζυγοί τους 33 και 76 ετών. Οπως δήλωσε στο ekriti ο Διοικητής του Βενιζελείου Νοσοκομείου Κώστας Τερζάκης, η 76χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός της ημέρας.

Επίσης στη ΜΕΘ, με πολλαπλά κατάγματα αλλά εκτός κινδύνου, νοσηλευεται η 33χρονη.

Πηγή εικόνων: Δια-SOS-τε τη Μεσαρά





