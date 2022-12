Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Φωτιά σε αυτοκίνητα στο αεροδρόμιο (εικόνες)

Ολοσχερώς καταστράφηκαν πολλά αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα στον χώρο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

Οκτώ αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλα τέσσερα υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιά που ξέσπασε, από άγνωστη αιτία, στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Την πυρκαγιά έσβησε δύναμη της Πυροσβεστικής, πριν επεκταθεί και σε άλλα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, και γίνεται έρευνα για την αιτία που την προκάλεσε.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει:

«Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οχήματα στο χώρο στάθμευσης του Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος εννέα (9) πυροσβέστες με τέσσερα (4) οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές σε 12 οχήματα.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

Πηγή εικόνων: Facebook / "Φίλοι Πυροσβεστικής Έβρου"

